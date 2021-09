El ninguneo de Pablo Pozo a Roberto Tobar tras el Superclásico: "En Chile no marca ninguna diferencia"

El ex árbitro señaló que el trabajo de Tobar no es el mismo en el fútbol nacional que fuera del país.

Agencia Aton

27.09.2021

A pesar de que cuando fue presentado como nuevo presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP el argentino Javier Castrilli catalogó a Roberto Tobar como uno de los mejores réferis del mundo, el juez nacional sumó críticas tras su desempeño en el Superclásico donde Colo Colo derrotó por 3-1 a Universidad de Chile en Rancagua.



El ex árbitro chileno Pablo Pozo criticó que el colegiado dejó pasar varias infracciones entre los jugadores albos y azules en el estadio El Teniente.



"Definitivamente Tobar no es el mismo árbitro que dirige a nivel internacional… En Chile no marca ninguna diferencia con lo que vemos semana a semana. Hay trabajo que hacer", publicó Pozo en redes sociales.