El nuevo "guiño" de Brian Fernández a Colo Colo vía Instagram

06.03.2020

Mientras la dirigencia de Colo Colo sigue en la búsqueda de un entrenador, inesperadamente un jugador se "ofreció" para jugar por los albos ¿Su nombre? Brian Fernández.

El delantero argentino nuevamente hizo un "guiño" a través de redes sociales manifestando sus intenciones de jugar por Colo Colo. En esta oportunidad, a partir de una foto de Matías Fernández, publicó: "La fe siempre intacta para ir, compartir con Mati en el albo".

Fernández, actualmente milita en Colón de Argentina, sin embargo el jugador se encuentra entrenando con la reserva debido a que "atraviesa un tratamiento para recuperarse de un problema personal", detalla TyC Sports.

Octava fecha del torneo nacional: Duelo Colo Colo vs. Wanderers fue suspendido

La ANFP dio a conocer la programación de la octava fecha del Campeonato Nacional 2020, con la suspensión del encuentro entre Colo Colo y Santiago Wanderers que debía jugarse en el Estadio Monumental.



No se disputará el cruce entre albos y caturros en Pedrero dada la participación del ‘Cacique en la Copa Libertadores 2020. El elenco popular deberá enfrentar el miércoles 11 de marzo al Atlético Paranaense y el martes 17 del presente a Peñarol, ambos en Macul.



La fecha 8 del torneo se llevará a cabo entre el sábado 14 y el lunes 16 de marzo, destacando los duelos entre Cobresal y el líder Universidad Católica, y el de Palestino con Universidad de Chile.



Campeonato Nacional 2020 - Octava fecha:



Sábado 14 de marzo

Cobresal vs. Universidad Católica, a las 12:00 horas. Estadio El Cobre.

Palestino vs. Universidad de Chile, a las 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Everton vs. La Serena, a las 20:00 horas. Estadio Sausalito.



Domingo 15 de marzo

Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique, a las 12:00 horas. Estadio 'Francisco Sánchez Rumoroso'.

Unión Española vs. Huachipato, a las 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Audax Italiano vs. U. de Concepción, a las 20:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.



Lunes 16 de marzo

O'Higgins vs. Antofagasta, a las 18:00 horas. Estadio El Teniente.



Suspendido

Colo Colo vs. Wanderers. Estadio Monumental.

