El nuevo "portazo" que recibió Universidad de Chile en su ilusión por tener su propio estadio

15.01.2019

Otra vez Universidad de Chile recibió una noticia negativa respecto a su ilusión de tener estadio propio, luego que la alcaldesa de San Bernardo, comuna donde se pensó en construir el recinto, se negara a la posibilidad.

En diálogo con Fox Sports, Nora Cuevas sostuvo sobre la chance que surgió en los últimos días que "la comunidad se está manifestando de manera negativa ante este proyecto, la municipalidad también y esta alcaldesa también. Yo fui elegida por la gente y la gente es la que manda".

Luego de reunirse con representantes de Azul Azul, la alcaldesa señaló que "no hay nada presentado. Me sorprendí cuando esto empezó a salir en la prensa, porque no hay nada relacionado con autorizaciones o materia de estudio. Estamos en cero y el acercamiento de hoy día lo pedimos nosotros para que los concejales tuviesen clara la postura de esta alcaldesa y que todos tenemos un tema en común: la protección de la seguridad de San Bernardo"

Finalmente, y en declaraciones que pueden dar una pequeña luz de esperanza a la 'U' de construir su anhelado estadio en terrenos del Cerro Chena, Cuevas sentenció que de igual forma darán una oportunidad a los azules de conversar sobre el tema.

"Se debilita en gran medida, pero tengo que respetar que el concejo le dio una opción a la 'U' de que presentara algo más concreto y se hiciera una consulta ciudadana", cerró.