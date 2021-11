El piso mínimo que habría fijado la UC para "sentarse a conversar" por Marcelino Núñez

Agencia Aton

22.11.2021

En las últimas horas desde Italia dieron a conocer que Marcelino Núñez, una de las jóvenes figuras de Universidad Católica, estaría en la mira del Bologna de Gary Medel, además del Fluminense de Brasil.



En ese sentido, el cuadro estudiantil habría reaccionado ante las informaciones sobre el interés del volante, y en Cruzados SADP habrían puesto un piso mínimo "para sentarse a conversar" de una eventual transferencia del jugador, publicó este lunes Cooperativa.





El mismo medio detalló que el elenco precordillerano fijó como cifra cuatro millones de dólares, y solo por un porcentaje del pase, para dialogar con algún club que pretenda al futbolista.



Consignar que en las últimas semanas Marcelino Núñez cambió a su representante, quien ahora es el famoso agente Fernando Felicevich.

Esta es la programación completa de la penúltima fecha del Campeonato Nacional:



SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE



18:00 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile, estadio El Cobre.

18:00 horas, Deportes Melipilla vs. Everton, estadio Santa Laura.

18:00 horas, O'Higgins vs. Deportes Antofagasta, estadio El Teniente.



DOMINGO 28 De NOVIEMBRE



12:00 horas, Santiago Wanderers vs. Audax Italiano, estadio Elías Figueroa.

18:00 horas, Universidad Católica vs. Huachipato, estadio San Carlos de Apoquindo.

18:00 horas, Colo Colo vs. Unión Española, estadio Monumental.

18:00 horas, Curicó Unido vs. Palestino, estadio La Granja.

18:00 horas, Unión La Calera vs. Deportes La Serena, estadio Nicolás Chahuán.



Equipo libre: Ñublense