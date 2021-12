El posible destino de cinco "cortados" de la U

24horas tvn

24.12.2021

Tras un año para el olvido, en Universidad de Chile comenzó una reestructuración profunda para poner fin a los malos resultados y enfrentar de mejor manera la temporada 2022.

En ese contexto es que la dirigencia de Azul Azul decidió dejar partir a varios jugadores del plantel, incluidos algunos experimentados como Fernando De Paul y Osvaldo González.

Por ello, ahora repasamos cuáles son los posibles destinos de los "cortados" de la U.

Fernando De Paul

El arquero no renovó vínculo con los azules y hoy suena con fuera en O'Higgins y Rosario Central de Argentina.

"Es cierto. Fernando De Paul es uno de los agendados. Nos interesa”, confirmó una fuente al medio Ovación de Argentina, con la idea de suplir al lesionado Jorge Broun.

Sin embargo, con el "Capo de Provincia" ya tendría avanzadas conversaciones para defender los colores de la institución de Rancagua.

Ramón Arias

Poco le duraría la cesantía a Ramón Arias luego de no ser renovado en Universidad de Chile, ya que poco tiempo después sería confirmado como refuerzo de Peñarol de Uruguay.

"Vuelve un campeón. Bienvenido Cachila Arias", publicó el elenco charrúa en su cuenta de Twitter para confirmar el fichaje.

Esta es la segunda etapa de Arias en Peñarol, donde militó entre 2017 y 2018, club con el que fue bicampeón uruguayo. Jugó 65 partidos y marcó tres goles.

Osvaldo González

Ñublense busca reforzar su plantel de cara a la Copa Sudamericana, especialmente la defensa, donde uno de los nombres que interesan es el de Osvaldo González.

"Rocky", de 37 años, no logró un acuerdo con la Universidad de Chile y ahora negocia ofertas como jugador libre.

Joaquín Larrivey

Luego de que se confirmara la no continuidad de Joaquín Larrivey en Universidad de Chile, casi de manera inmediata surgieron posibles nuevos destinos para el ex goleador de los azules. Ahora el último equipo en sumarse es Coquimbo Unido.

Según informó el diario El Día, el cuadro pirata ya le hizo "un ofrecimiento a su represente en el país, Walter Montillo para que forme parte del plantel 2022".

¿El problema? La prioridad es otro equipo Santiago", reconoció recientemente el agente del futbolista, Sergio Irigoitía.

No obstante, el nombre de Larrivey también ha sido vinculado a Universidad Católica y Colo Colo, clubes archirrivales de la U a lo que el jugador no les cerró la puerta.

"Lo que vaya apareciendo lo evaluaremos con la familia y veremos qué es lo mejor", dijo.

Nahuel Luján

El extremo argentino llegó a inicios de año proveniente de Club Atlético Belgrano. Sin embargo, no logró convencer y, pese a que le quedaban dos años de contrato, fue desvinculado.

"Me quedan dos años de contrato, pero me dieron de baja para 2022, no me tendrán en cuenta", reconoció hace unas semanas el delantero.

El argentino aún no define dónde continuará su carrera o si saldrá a préstamo, aunque confirmó que "pedí que veamos si pueden llegar a eso, a rescindir contrato".