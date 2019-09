El presente de Valentín Castellanos: De desechado por la U a ser nominado a la selección argentina

24Horas.cl TVN

27.09.2019

La selección de Argentina presentó este viernes su nómina del combinado adulto y sub 23 para la próxima fecha FIFA, destacando el nombre de Valentín Castellanos.

¿Quién es? Delantero trasandino que recientemente captó la atención de la prensa trasandina por su buen rendimiento con la camiseta del New York City y que en 2016 tuvo un breve paso por Universidad de Chile.

Hace unos días el diario Olé destacaba su historia con el título: "El argentino desconocido que se destaca en la MLS", detallando que el delantero dejó su país para sumarse a los azules a los 17 años.

"Gracias a la gestión de Diego Rivarola, ex futbolista argentino y asesor deportivo del club trasandino, quedó fichado. Allí permaneció durante dos temporadas y llegó a Primera División", recordaban.

¿Qué pasó después? Sumó solo 15 minutos con la U en un partido ante Corinthians por la Copa Sudamericana 2017, pero de ahí no jugó más.

Posteriormente fue cedido a Torque de Uruguay, equipo que pertenece al City Football Group, sociedad que entre los clubes que tiene destaca el Manchester City de Inglaterra.

"En la U no tuve continuidad y cuando me vinieron a buscar de Torque no lo dudé. Ahí tuve la suerte de que el técnico Pablo Marini me cambiara de posición, de extremo a centrodelantero, y llegamos a la final del Torneo Intermedio ante Nacional de Montevideo", relató Castellanos a Olé.

Torque pagó US$180 mil a los azules detallaba El Gráfico, sin embargo hoy el jugador vive un presente muy distinto, ya que tras brillar en el torneo charrúa, fichó por el New York City de la MLS donde registra 10 goles y 6 asistencias en 26 partidos, llamando la atención de clubes europeos.

"La gente del City y mi representante están cuidando mi carrera pero es una posibilidad que vaya al fútbol europeo la temporada que viene", reconoce a Olé.

"En cuanto a la Selección, es un anhelo pero tengo que seguir mejorando. Acá estoy en un club bien rodeado, con gente que te hace mejor", agregó.