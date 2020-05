El quiebre al interior del plantel que remece a Colo Colo en medio de la crisis por la rebaja de sueldos

Una parte de la plantilla estaría de acuerdo con la propuesta de Blanco y Negro. Además, acusaron que declaraciones de Esteban Paredes sobre no cobrar premios no fue conversado internamente.

14.05.2020

La crisis en Colo Colo continúa agudizándose. Y es que si bien en principio parecía que el conflicto entre el plantel y Blanco y Negro por la rebaja de sueldos iba a llegar a su fin con la mediación de la Dirección del Trabajo, finalmente todo se estancó y se complicó aún más debido a un supuesto quiebre al interior del plantel.

Y es que según reveló El Mercurio, existiría una división en el camarín del Cacique debido a que los jugadores más jóvenes del equipo estarían de acuerdo con firmar la propuesta de la concesionaria.

"Nos dijeron que por ningún motivo iríamos al seguro de cesantía. Y ahí estamos", señalaron desde la plantilla, quienes se quejan por no ser bien informados por la comisión negociadora.

Por su parte, un dirigente expresó: "En todos los tonos les hemos explicado que nuestra oferta es lo mejor. Después de todas las negociaciones, el descuento real de sus remuneraciones será del 10 por ciento. Y después están los partidos amistoso donde podrían recuperar ese porcentaje".

De acuerdo a la publicación, los jugadores que estarían abiertos a negociar son Brayan Cortés, Marcos Bolados, Felipe Campos, Gabriel Suazo, Branco Provoste y Williams Alarcón, quienes tienen contratos a largo plazo con Colo Colo.

"La propuesta para quienes se van es la misma, podemos dejar todo documentado y cobrarán igual. El problema es que han dicho que si se van quieren todo el dinero en el finiquito, y eso es imposible", sostuvo una fuente del club.

Pero no sólo la falta información y el estancamiento de las negociaciones habrían molestado a parte del plantel, sino también las declaraciones de Esteban Paredes luego de la reunión que sostuvieron con Blanco y Negro y la Dirección del Trabajo hace unos días sobre no cobrar los premios de la Copa Libertadores y Sudamericana. Esto porque acusaron al capitán albo de no haberlo conversado internamente.

"El asunto de los premios nunca se conversó internamente. Recién supe cuando escuché a Paredes. Y claro que molestó, porque lo más probable es que ellos se vayan y nosotros sigamos en el club... O sea, es dinero que podría ser nuestro", reconoció un jugador del plantel.

De hecho, desde la concesionaria también se manifestaron extrañados con los dichos de Paredes, quien incluso aseguraron no entró a la reunión: "Nos despedimos, nos fuimos y ellos se quedaron, comiendo pizza. Después hablaron por la prensa y recién ahí nos enteramos del tema premios. Nunca se trató de una propuesta escrita. Igual fue extraño que hablara Esteban, porque a la reunión entraron Miguel Pinto, Insaurralde y Pablo Mouche", contaron.