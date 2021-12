El recado de Cristián Zavala dirigido a Colo Colo: "Yo quiero jugar en un club que juegue Libertadores"

24horas tvn

17.12.2021

Pasan los días y Colo Colo todavía no anuncia refuerzos. Uno de los candidatos es Cristián Zavala, jugador de 22 años que la pasada temporada destacó con la camiseta de Deportes Melipilla.

En diálogo con Directv, el joven futbolista envió un claro mensaje a los equipos interesados en ficharlo al sostener que "prefiero jugar acá que en un equipo chico del extranjero".

"Hablé hoy con mi representante, hay una oferta de Colo Colo, pero no la hemos aprobado aún. Antes del sábado a mediodía decidiré todo. Yo quiero jugar en un club que juegue Copa Libertadores", agregó.

En la misma entrevista, Zavala resalta que necesita jugar y confía que en el equipo de Gustavo Quinteros "puedo pelear un puesto de titular".

Respecto a los ofrecimientos del fútbol mexicano, detalló que "tengo una oferta del Mazatlán, mi representante está analizando los pro y contra. Hablé con Gonzalo Sosa. No me he comunicado con Beñat San José".