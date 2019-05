El recado de Gustavo Quinteros ante negativa de O'Higgins de adelantar choque ante la UC

24Horas.cl TVN

02.05.2019

Universidad Católica define el próximo miércoles su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores en una compleja visita a Gremio en Brasil. Y antes de este duelo, los cruzados buscarán seguir firmes en lo más alto del Campeonato Nacional enfrentando en Rancagua a O'Higgins por la fecha 11.

Bajo este panorama, el entrenador Gustavo Quinteros envió un recado hacia los celestes por su negativa a adelantar la fecha del compromiso para así tener un día más de descanso de cara al trascendental choque internacional.

"Me parece que debiera haber más colaboración entre clubes de un mismo país, por ejemplo ahora, tratar de adelantar el partido en un día para cuidar la integridad física de los jugadores, y no arriesgar con un viaje de por medio", dijo en conferencia de prensa.

Sobre lo mismo, el argentino nacionalizado boliviana añadió que "no se pudo, el rival no aceptó por lo que hay que seguir adelante, y preparar dos partidos con distintos jugadores. Ojalá en el futuro se pueda mejorar, quizás con la intervención de la Federación, teniendo en cuenta que somos un equipo que está representando al fútbol chileno".

De todas formas, y para poder llegar en óptimas condiciones para enfrentar a Gremio, Quinteros anunció que utilizarán un equipo sin todos los titulares en su desafío de este sábado ante O'Higgins.

"Vamos a ir con todo, pero haremos cambios y el equipo que entre, no me cabe duda de que estará preparado para jugar bien y ganar... Los que jueguen este sábado no serán los mismos que jueguen el miércoles, porque hay viaje y porque seguramente requerirá mucho desde la parte física y anímica, así es que vamos a tratar de que algunos jugadores no jueguen todos los minutos de los dos partidos", sostuvo.

Finalmente, reveló que existe una motivación especial para conseguir un triunfo en El Teniente de Rancagua, debido a que se enfrentan Unión La Calera y Colo Colo, los dos escoltas que tienen los cruzados.

"La idea nuestra es ir sumando de a tres, y se enfrentan los dos que nos siguen en la tabla, por lo que nosotros tenemos la opción de ganar y alejarnos de ellos, y esa es una motivación para los jugadores”, cerró.

