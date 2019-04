El reclamo de Mario Salas ante el gol que impidió triunfo de Colo Colo sobre Huachipato

El entrenador de los albos se quejó porque el tanto acerero que decretó el 1-1 final se marcó "casi un minuto" después del tiempo agregado. Además, analizó el encuentro y señaló que "no siempre gana el que tiene que ganar".

20.04.2019

El entrenador de Colo Colo, Mario Salas, no escondió su desazón por perder en los descuentos la posibilidad de la victoria sobre Huachipato, en Talcahuano, que les hubiera significado quedar como escoltas del líder Universidad Católica en el Campeonato Nacional.

En el momento en que se jugaba la última acción de la brega, a los 90+4’, un centro de Anthony Blondell por derecha terminó en un cabezazo certero de Claudio Sepúlveda que superó por aire el achique de Brayan Cortés.

Al ‘Comandante’ no le gustó para nada la paridad en el CAP Acero, principalmente por cómo fue el desarrollo del encuentro.

"Lo que me deja mal, es que hayamos tenido más ocasiones de gol, más posesión de gol que ellos y no lo hayamos podido lograr. En el fondo lo que más lamento, es haber merecido el triunfo, tenerlo tan cerca y no haberlo podido obtener”, dijo.

“Nos generamos mucho, va más en lo que merecimos habernos llevado”, agregó el estratega de los albos, quien criticó al árbitro Francisco Gilabert por haber jugado más de los cuatro minutos de descuento (el gol llegó a los 94’46”).

"Si, yo creo que (el gol) está fuera de tiempo. Es casi un minuto", indicó.

Por último, consultado por si el gol acerero se debió a una falta de concentración de su defensa, Salas señaló que "no tengo el gol muy bien visualizado, más allá de lo que ocurre en el gol que si puede ser una reacción. Es cuando uno empieza a hacer el análisis en base a la justicia. No siempre gana, el que tiene que ganar".