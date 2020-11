El recuerdo de Sebastián Pinto en la U: "Si a Capitano no le hacíamos la cama, no se iba nunca"

Agencia Aton

02.11.2020

Universidad de Chile no vive un buen presente. Los últimos malos resultados relegaron al cuadro azul en el Campeonato Nacional y provocaron que la dirigiencia despidiera al técnico Hernán Caputto.

Pero hubo una época en que los estudiantiles también estuvieron en una mala racha. Fue en 2007, cuando el argentino Salvador Capitano duró apenas seis partidos y fue destituido por un nefasto rendimiento.



Uno de los que recordó esa etapa fue el ex delantero de los laicos Sebastián Pinto, quien confirmó que el plantel "le hizo la cama" al trasandino.





"No sé cómo llegó Salvador Capitano a Universidad de Chile. Ese fue un momento en que la U solita se metió en un problema. Y no sé de dónde salió ese técnico", reconoció el delantero en conversación con Círculo Central de La Red.



"Ese DT era complicado, no pasaba nada con él. Si no le hacíamos la cama no se iba nunca", añadió el ex O'Higgins, Palestino, entre otros clubes.