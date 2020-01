El refuerzo que Arturo Vidal recomendó para Deportes Iquique: "Ahora me toca demostrar en cancha"

24Horas.cl TVN

10.01.2020

"¡Del Rodelindo Román al CDI!". Así Deportes Iquique confirmó la llegada del volante de 25 años, Fabián Ramos, jugador proveniente del equipo que apadrina Arturo Vidal y que la pasada temporada jugó en la Tercera División B.

¿Cómo se gestó su llegada? "El técnico Jaime Vera me había visto jugar y bueno también Arturo tuvo injerencia y habló con los técnicos, tanto con el profe Jaime como con el técnico de Rodelindo. Ahora me toca demostrar lo que valgo en cancha", reconoció Ramos a La Estrella de Iquique.

Por su parte el presidente del club nortino, Cesare Rossi, detalló que Ramos "es un jugador que el técnico observó y le llamó la atención y a nosotros los dirigentes también. Fue recomendado por Arturo Vidal y obviamente esa recomendación pesa bastante".

Ramos en tanto revela que "Vidal me felicitó, habló mucho conmigo, me dio muchos consejos, me dijo que tenía que romperla en este club y estoy feliz por donde estoy".