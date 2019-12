El sentido adiós de Mauricio Pinilla a Coquimbo Unido: "Me acogiste cuando más lo necesitaba"

El delanterio y ex seleccionado nacional alcanzó a jugar 11 cotejos con el cuadro "Pirata", anotando seis tantos. Por el momento, no adelantó detalles sobre su futuro.

24Horas.cl Tvn

05.12.2019

Este jueves, el delantero Mauricio Pinilla anunció su salida de Coquimbo Unido mediante una sentida publicación en Instagram, donde señaló que estar en el club nortino ha sido una de las mejores experiencias de su vida.

"Me acogiste cuando más lo necesitaba y estarán siempre en mi corazón", fueron algunas de las conmovedoras palabras que les dedicó 'Pinigol' a los hinchas del cuadro 'Pirata'.

El ex seleccionado nacional estuvo presente en 11 partidos defendiendo al elenco de la cuarta región y anotó en seis oportunidades

A su vez, el club aurinegro le respondió al atacante con palabras de agradecimiento: "Gracias por venir e impregnarte con la pasión de todo un puerto, Mauri! Eres parte de nuestra historia en amarillo y negro".

Mauricio Pinilla, que ya ha pasado por 14 clubes diferentes, aún no define su futuro y no se descarta un posible retiro de las canchas. No obstante, no abordó nada al respecto en su publicación.