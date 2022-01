El sentido mensaje de Arias a los hinchas de la U: "Es grande por su gente"

Agencia Aton

A días de sellar su salida de Universidad de Chile y fichar por Peñarol, el defensor uruguayo Ramón Arias ocupó sus redes sociales para dejar un sentido mensaje dirigido tanto a la afición como a la institución azul.



Cabe recordar que "Cachila" fue uno de los puntales de la magra campaña cosechada por la "U" en 2021, donde estuvieron coqueteando con el descenso. En ese plano, y en especial en el último partido contra Unión La Calera, Arias fue una de las figuras que evitó la caída de los universitarios a la Primera B.



Tras su partida, el central dejó pasar unos días y ahora, a través de su cuenta de Instagram, envió un mensaje a los hinchas azules, agradeciéndoles el apoyo, así como también al personal del Centro Deportivo Azul.



"Gracias a todo el pueblo azul por soportar este año que por suerte va quedando atrás. Gracias a todos los que trabajaron incansablemente para la U y para que no nos faltara nada, desde la seguridad del CDA hasta los chóferes designados en cada viaje", sostuvo Arias, quien también agradeció a Sergio Bernabé Vargas, quien fungió como uno de los gestores de su arribo a la tienda laica.



"Gracias por permitirme jugar en un gigante del continente y por bancarme en todo momento", manifestó, agregando que "no me van a alcanzar las palabras de agradecimientos hacia todos. Les digo que siempre entregué todo lo que tenía igual que mis compañeros".



Asimismo, el charrúa recordó la difícil campaña de la "U" el año que se fue, entregando un mensaje a la hinchada. "Desgraciadamente terminamos el año sufriendo, pero no hay dudas que el año siguiente les va a ir bien. Mi familia y yo siempre los recordaremos. No se olviden que la U es grande por su gente", cerró.