"El sueño comenzó el año 2000 en Colo Colo": La emotiva carta de despedida del fútbol profesional de Braulio Leal

17.11.2021

Braulio Leal decidió decirle adiós el fútbol profesional y así lo hizo saber a través de sus redes sociales con una emotiva carta de despedida.

"Fin del sueño. Hoy después de 22 año como futbolista profesional pongo fin a mi carrera. El sueño comenzó el año 2000 en Colo Colo, club de mis amores y termina hoy en el viejo y querido Magallanes", parte diciendo la misiva del ahora ex jugador.

Leal continuó agradeciendo el apoyo de sus padres, hermano, esposa, hijos y amigos, además del cariño entregado por las personas de los clubes donde trabajó.

"A los clubes donde jugué (Audax Italiano, U. Española, Everton, O'Higgins, San Luis de Quillota, Iquique, Vitoria sc, Magallanes y en especial a Colo Colo, club de mis amores y que me formó como futbolista y me entregó valores que se quedan conmigo hasta el cajón), gracias por abrirme las puertas y dejarme defender sus colores", sostuvo el ex volante.

Para finalizar, señaló que "el fútbol se termina para mí desde dentro de la cancha, seguro seguiré ligado a mi pasión, espero sea desde un costado como entrenador. Fui muy feliz jugando fútbol y eso es lo que más importa".