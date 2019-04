El sufrido relato de la Magia Azul en el Clásico Universitario: "Que termine luego esto"

24Horas.cl TVN

15.04.2019

Este domingo Universidad Católica vapuleó a Universidad de Chile con un contundente triunfo por 4-0 en San Carlos de Apoquindo, en un resultado que encumbra a los cruzados al liderato del Campeonato Nacional y a los azules al último lugar de la tabla de posiciones.

Y luego del encuentro válido por la octava fecha, salió a la luz el relato de la transmisión del medio partidario 'Magia Azul', quiene sufrieron con la dura derrota de su escuadra.

"Siempre nos clava", comenzaron lamentándose los colegiales, haciendo referencia a José Pedro Fuenzalida luego de la apertura de la cuenta.

Tras ello, y conforme iban cayendo los goles de la franja, los comentaristas no podían creer lo que ocurría y lanzaban frases como "hace rato que no veía un baile así. Espero que termine ahí nomás. Para qué más... Ojalá no busquen la manito porque sería vergonzoso... Y no era Kudelka el problema parece... Paliza, goleada, fiesta cruzada, funeral... Un desastre azul".

Al término del encuentro, en los comentarios finales, prometieron "llevar ruda al CDA", e hicieron un nuevo duro análisis en donde se cuestionan de la actualidad de la 'U' con respecto a sus archirrivales.

"¿Por qué Colo Colo tiene jugadores nacidos en casa, que cada pelota la van a buscar con el alma?. ¿Por qué estos muchachos de la Católica trancan con la cabeza, si hace mucho tiempo atrás se decía que este equipo era arrugón?. ¿Dónde están esos jugadores en la 'U'?", detallaron

"La Católica le hizo en 25 segundos del segundo tiempo el primer tanto del partido y sicológicamente se fueron a la punta del cerro. Eso no pasaba antes", consignaron.

Finalmente, concluyeron que "hasta los valores se fueron a la punta del cerro. Y nos mintieron en la cara a todos con el tema de Arias. Menos mal que no fueron 7 u 8 (goles) porque lo merecían hoy".

El video se transformó en viral en redes sociales, quedando incluso como en uno de los más vistos en todo YouTube, al quedar dentro de las tendencias del día.