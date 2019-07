El supuesto motivo de la partida de Orión: "Tendrás que pelear el puesto de tercero"

24Horas.cl Tvn

25.07.2019

Inesperada y abrupta. Así fue la partida de Agustín Orión de Colo Colo, quien en el miércoles en una conferencia de prensa en el estadio Monumental comunicó su decisión de renunciar al cuadro albo por "motivos personales".

Si bien el experimentado portero argentino no dio detalles del motivo que lo llevó a tomar esa drástica determinación, todo indica que su motivación habría sido una fuerte discusión con el técnico Mario Salas.

Según reveló El Mercurio, hace una semana el arquero, quien recientemente recibió el alta médica tras varios meses fuera por una lesión de hombro, se reunió con el entrenador de los albos para conversar sobre lo que viene para la segunda mitad de la temporada. Ahí, el DT le habría explicado que ya no volvería a ser titular ni tampoco sería el segundo. De hecho, que era muy probable que hubiese ocasiones que no fuera citado ni siquiera a la banca.

"Tendrás que pelear el puesto de tercero con Omar Carabalí; habrá partidos en que irás a la banca y en otros no...", reveló al medio una fuente desde el interior del recinto de Macul.

"Le dijo, también, que por nivel estaba a la altura del tercer arquero", agregó.

Esto habría desatado el enojo el argentino, quien le enrostró su palmarés deportivo al entrenador, haciendo que la conversación subiera de tono de ambas partes. Inmediatamente después, Orión le habría comunicado al gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, que no continuaría porque "tengo dignidad".

Tras ello el presidente del club, Aníbal Mosa, le insistió en que se quedara y Orión decidió reunirse con Salas y Espina, con Jorge Valdivia como testigo. Sin embargo, ni el DT ni el gerente llegaron a la cita, momento en que el meta entendió que no había vuelta atrás.

En conferencia de prensa Orión aclaró que "hablé con la dirigencia y llegamos a un acuerdo".

"Quiero seguir jugando pero no tengo idea qué me va a deparar el futuro, es la realidad", agregó.

"En este club jugué con amigos. Se lo tengo que agradecer, desde el 'Mago' y Paredes que son la cabeza de este grupo", destacó el portero en su despedida.

