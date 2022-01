El Trending Topic que surgió en la previa del duelo de Colo Colo ante Boca Juniors: "No vender"

24horas tvn

17.01.2022

A sólo horas de que Colo Colo enfrente a Boca Juniors por el hexagonal de verano, surgió la información de la supuesta venta de Pablo Solari al América de México. Y es que según el diario azteca Récord, las "Águilas" ofrecieron cerca de 3.5 millones de dólares y que "el traspaso se cerró".

"Récord pudo confirmar que las negociaciones llegaron a excelentes términos para todas las partes y Solari será el extremo que tanto deseaba el cuerpo técnico azulcrema", señaló el medio.

Dicha información causó revuelo entre los hinchas albos, quienes se volcaron a Twitter para comentar la situación del delantero argentino, convirtiendo rápidamente su nombre en Trending Topic.

"No vender, no vender. Dejen que juegue la Libertadores", "Ojalá se quede", "Voy a insistir, si se va Pablo Solari, lo importante es que sea pronto para dejarnos tiempo de otro refuerzo. Que se vaya querido, sabiendo que tiene un lugar ganado en la historia del club y las puertas abiertas. Ojalá no se vaya, pero hay que ponerse en todos los casos", y "¿Han visto a Pablo Solari cantando las canciones del Albo? Si, cierto? Puro aguante, garra y pasión. ¿Se lo imaginan cantando Chiquitibum a la bim bom ba America, America ra, ra, ra?? No, cierto? Yo tampoco", fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que Colo Colo enfrentará este lunes 17 de enero al cuadro xeneize a partir de las 21:00 horas

PROBABLES FORMACIONES

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Gastón Avila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, César Fuentes (Emiliano Amor) y Gabriel Suazo; Esteban Pavez y Leonardo Gil; Marcos Bolados, Gabriel Costa y Pablo Solari; Martín Lucero.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO?

El encuentro entre Colo Colo ante Boca Juniors será transmitido, al igual que el resto del campeonato por la App Star +.

EL FORMATO DEL TORNEO

Serán dos grupos de tres equipos y el mejor de cada uno disputará la gran final. En el A estarán Colo Colo, Universidad de Chile y Boca Juniors.

El grupo B lo integrarán Independiente, San Lorenzo y Talleres de Córdoba.