El troleo que sufrió Iván Rossi tras fichar por Colo Colo: "Abrígate que hace frío por ahí"

24Horas.cl TVN

15.08.2019

El mismo día que Iván Rossi fue presentado como refuerzo de Colo Colo, el volante argentino lo destacó a través de sus redes sociales con el mensaje: "Feliz de jugar para este gran club".

Sin embargo en su cuenta de Instagram no hubo solo felicitaciones, sino también una broma de Thomas Rodríguez, volante de Unión La Calera e hijo del ídolo azul Leonardo Rodríguez.

¿Qué le escribió? “¡Muchos éxitos amigo! Abrígate que hace frío por ahí”, junto a una serie de emoticones.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA SEGUNDA RUEDA:

Viernes 16 de agosto

Colo Colo vs. Unión Española. 19:30 horas.

Sábado 17 de agosto

O'Higgins vs. Deportes Iquique. 12:30 horas.

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 15:00 horas.

Universidad Católica vs. Everton. 17:30 horas.

U. de Concepción vs. Huachipato. 20:00 horas.

Domingo 18 de agosto

Unión La Calera vs. Universidad de Chile. 12:30 horas.

Deportes Antofagasta vs. Cobresal. 15:00 horas.

Audax Italiano vs. Palestino. 17:30 horas.

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores: