El tuit de Colo Colo que provocó la ira de los hinchas: "Esto es injusto"

Los fanáticos albos criticaron duramente la publicación del club respecto al equipo femenino. "No me imagino a un jugador del plantel de honor con este problema", dijeron.

24Horas.cl Tvn

05.11.2019

Los problemas de transporte en Santiago han afectado a miles de capitalinos, incluidas a las jugadoras del equipo femenino de Colo Colo. Así lo informó el propio club, que a través de su cuenta de Twitter explicó que algunas de sus futbolistas no pudieron llegar a la práctica en Macul debido a este problema.

"No todas nuestras jugadoras pudieron llegar al entrenamiento por las dificultades en el transporte. Pero eso no impidió que trabajáramos al 100", publicaron junto a imágenes de las jugadoras durante la práctica.

Sin embargo, el posteo en la red social no cayó nada de bien entre los hinchas albos, quienes criticaron duramente al club por no proporcionarle un medio de transporte a las deportistas.

"¿Por qué no hay buses para las jugadoras?", "No cuesta nada contratar 2 furgones para trasladarlas", y "Esto es injusto!! No me imagino a un jugador del plantel de honor con este problema!!!! Si no les pagan más, cuídenlas un poco! Lo mismo con los más chicos!", fueron algunos de los comentarios de los fanáticos.

Revisa algunos comentarios:

Esto es injusto!! No me imagino a un jugador del plantel de honor con este problema!!!! Si no les pagan más, cuídenlas un poco! Lo mismo con los más chicos! — EltripleJota (@Pichichifunk) November 4, 2019

Mínimo un bus convencional, por último... — Felipe (@FelipeZamora_83) November 5, 2019

No cuesta nada contratar 2 furgones para trasladarlas! — Gönzalo Camus (@Walcotito) November 4, 2019

Me daria verguenza tuitear esta wea. Se atreveria a decir que no llegó Valdivia? Paredes?? Una mierda wn, contraten buses y no tuitee weas. — Rod Cord (@Rocordero) November 5, 2019

Y se sienten orgullosos de esta wuea. Sientanse orgullosos mejor de apoyar a sus jugadoras, llendo a buscarlas y a dejarlas como se debe, ellas representan a colo-colo. — Ignacio (@Ignacio14683533) November 5, 2019