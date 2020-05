Emerson Pereira recordó la carrera de Manuel Neira: "Pensé que iba a llegar más adelante"

El brasileño eligió al ex delantero de Colo Colo como el compañero que tuvo en su carrera y que no logró lo que se esperaba.

16.05.2020

Emerson Pereira conversó con 24 Horas Deportes, donde dio a conocer varios pasajes y recuerdos de su exitosa carrera.

Y dentro de aquella materia, el ex volante brasileño respondió al periodista Rodrigo Arellano qué jugador le sorprendió que no llegara más lejos en su carrera. Y la respuesta del ex Sao Paulo fue clara.

"Manuel Neira. Yo pensé que iba a llegar más adelante, fue buen delantero, llegó y jugó en la Selección, pero yo pensé que iba a ser más grande", dijo.

En su carrera, 'Manolete' irrumpió con fuerza junto a la generación que logró el tercer lugar en el Mundial Sub 17 de Japón 1993 y parecía ser el futuro en el ataque de la Selección Chilena.

Sin embargo, en la Roja adulta sólo jugó 13 partidos y marcó 2 goles. A nivel de clubes, Neira fue en su carrera un verdadero trotamundos, jugando en países como España, Rusia, Israel, Ecuador, entre otros.

El jugador de la 'U' que Emerson Pereira recuerda especialmente: "Me pegó una patada muy fuerte"

Emerson Pereira jugó en Colo Colo durante la década del noventa, dejando un muy grato recuerdo en los hinchas albos, sobre todo por el golazo que le marcó en 1998 durante un Superclásico a Universidad de Chile.

Y el jugador brasileño conversó de todo con 24 Horas Deportes a través de un Instagram Live, donde destacó el gran nivel que tenía el equipo que le tocó integrar.

"Había muy buenos jugadores, todos de selección. Marcelo (Espina) y el 'Coto' (José Luis Sierra) eran muy inteligentes para jugar, (Ivo) Basay era un tipo que se entrenaba muchísimo. Siempre que yo llegaba, ya estaba él con (Claudio) Arbiza en las pesas, siempre haciendo trabajos, siempre muy profesionales. Es difícil poner a un jugador arriba de otro", dijo.

Sobre su paso en los albos, Emerson aseguró que "fue una etapa muy buena de mi vida jugar en Colo Colo, el equipo más grande de Chile, y el equipazo que teníamos que llegamos a semifinales de Libertadores, quedé marcado con la gente".

En sus recuerdos de los Superclásicos, más allá del gol ante la 'U' en el Superclásico jugado en 1998, el cual no dudó en detallar que fue "el más lindo" que hizo con la camiseta alba, Emerson recordó un duelo en especial donde Cristián Castañeda le cometió una durísima falta.

"Yo nunca tuve problemas con ninguno, pero un tipo que me pegó una patada muy fuerte fue el lateral derecho Castañeda, pero después lo encontré en un lado y nunca tuvimos problemas", dijo.

Finalmente, se refirió a su complejo presente debido al coronavirus, ya que actualmente es ayudante técnico de un equipo en Tailandia y tenía conversaciones para ir a Corea del Sur y China, situación que se vio truncada por la pandemia.

"Yo había terminado el campeonato en Tailandia donde salimos campeones, estaba en vacaciones en mi casa acá en Brasil y estaba en conversaciones con un agente de Corea y China para ir a otro equipo, al final empezó el coronavirus y se acabó todo", cerró.

