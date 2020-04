Emiliano Vecchio confesó haberse ofrecido a Colo Colo: "Me cerraron la puerta"

24Horas.cl TVN, Agencia Aton

Pese a que no comenzó bien en Colo Colo, Emiliano Vecchio terminó siendo figura en el Cacique y conquistó dos títulos (Clausura 2014 y Apertura 2015), para después partir a Qatar.

Sin embargo, el volante argentino quiso regresar al conjunto albo, pero el propio trasandino confesó que le cerraron la puerta para volver al club.

"Yo llamé a una persona de Colo Colo, le dije 'quiero volver y no me importa el dinero'. Yo sabía que (Jorge) Valdivia se iba y creía que era un buen momento para regresar. Pero me dijeron que no, que no estaba en el proyecto. Me cerraron la puerta", reconoció a Mundo Cracks el actual jugador de Bolívar de La Paz.

Además, Vecchio se refirió al terremoto que se vive en el Cacique por el quiebre entre el plantel y la dirigencia de Blanco y Negro.

"Es terrible lo que pasó con lo de los sueldos. Opino que lo principal es que se puedan poner de acuerdo, creo que hay que llegar a un punto medio. Esto debe ser puertas para adentro, no era necesario sacar a la luz todo", sostuvo.

Finalmente, descartó poder jugar alguna vez en Universidad de Chile en caso que se presente la oportunidad.

"La 'U' es un gran equipo, la respeto mucho, pero yo tengo una identificación muy grande en Colo Colo. Jugar en la 'U' creo que sería una traición, no lo haría", cerró.

