Emilio Hernández: "Bielsa siempre me dijo que yo pude romperla en Europa"

El ex jugador de Universidad de Chile, Colo Colo, entre otros, hizo un repaso en su carrera donde eligió a Jorge Sampaoli como "el peor técnico que tuve".

24horas tvn

27.03.2020

"Marcelo Bielsa me dijo que yo pude romperla en Europa". Con esta potente confesión tituló el diario Las Últimas Noticias la entrevista que tuvieron con Emilio Hernández, quien hizo un repaso de su carrera y además explicó el por qué no cumplió a las expectativas que habían sobre él.

Hernández, tras ser consultado sobre el motivo por el cual no llegó al fútbol europeo, reconoció: "A lo mejor me conformaba con poco. Una vez Bielsa me hizo ver un partido que jugamos contra la Ucrania de Shevchenko (...) Entonces el ´Loco´me dijo: ´mire el partido que jugó. Si quiere, puede conseguir muchas cosas en el fútbol, pero todo depende de usted´".

"Por eso digo que nunca quise perfeccionarme. Apelaba a mis condiciones y me conformaba con eso", agregó el jugador que militó en clubes como la U, Colo Colo, Argentinos Juniors, entre otros.

En la misma entrevista, Hernández apunta contra Jorge Sampaoli afirmando que "fue el peor técnico que tuve, sé que muchos lo recuerdan por lo que consiguió, pero a mi el pelado no me dejó nada", aunque reconoce que "igual en esa época en la U quería solamente pasarlo bien".