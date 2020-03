Empezar de cero: La inesperada propuesta que evalúan para el fútbol chileno

Agencia Aton

30.03.2020

La emergencia por el coronavirus mantiene en incertidumbre la reanudación del fútbol chileno, que se encuentra suspendido de manera indefinida por la crisis sanitaria.



Y si bien en la ANFP esperan que el Campeonato Nacional pueda volver en mayo, en el mejor de los escenarios, o en junio, algunos clubes ya piensan en la idea de que todo se retome desde cero.



"No sabemos cuando podremos reiniciar el torneo, pero hay que estar preparados cuando sea. Si es abril, mayo u otro mes. Si ya es en junio o julio, tampoco se puede descartar comenzar desde cero", reconoció el presidente de uno de los clubes del fútbol nacional a La Cuarta.



En tanto, otro directivo que reservó su identidad, sostuvo al citado medio que si la crisis del coronavirus se extiende más de lo planeado, no sería una mala idea "dar por perdida este inicio de temporada y comenzar el segundo semestre, en paralelo con Europa".



El principal motivo sería por la deuda de la ANFP con Turner, empresa propietaria de los derechos del CDF, debido a las fechas no jugadas en el torneo pasado por el estallido social.