En caída libre: la UC pierde ante O'Higgins en Rancagua y suma su cuarta derrota consecutiva

19.03.2022

Universidad Católica sigue en caída libre en el Campeonato Nacional, ya que ahora perdió en condición de visita por 2-1 ante O'Higgins de Rancagua.

De esta manera, los cruzados suman su cuarta derrota consecutiva, agudizándose aún más su complicada situación y haciendo que el sueño del pentacampeonato comience a alejarse cuando solo van siete fechas del certamen.

El uruguayo Facundo Castro fue el verdugo de los estudiantiles, habiendo marcado a los 15' y a los 39', mientras que los dirigidos por Cristian Paulucci cerraron un primer tiempo para el olvido con la expulsión de Ignacio Saavedra a los 44'.

Fernando Zampedri logró descontar en el complemento a los 53', pero el tanto no fue suficiente y ahora la UC podría terminar la fecha a ocho puntos del líder.

El partido

Ambos equipos llegaban con la obligación de ganar para no quedar relegados en la tabla, pero al menos en la primera mitad, fueron los locales quienes manejaron los hilos del partido y tras un par de buenas llegadas, abrieron la cuenta en los 15' por medio de Facundo Castro.



Las acciones se enfriaron un poco con el paso de los minutos, pero seguían siendo los rancagüinos los dominadores de la contienda y luego de un buen contragolpe de Facundo Barceló, la pelota le quedó a Castro (39'), que amagó dentro del área y sacó un zapatazo que dejó sin opción a Sebastián Pérez.



Como si el 2-0 en contra no bastara, la UC se complicaría aun más sobre el final del primer tiempo, cuando Ignacio Saavedra vio la roja por un codazo a Barceló y dejó a los "cruzados" con un hombre menos sobre el terreno de juego.



Pese a la desventaja numérica, el cuadro precordillerano se las arregló para nivelar el trámite en el complemento con un par de modificaciones y en un centro de Raimundo Rebolledo, Cristian Cuevas pivoteó el balón y le quedó servido a Fernando Zampedri (53'), que sacó un tiro preciso para anotar el descuento.



El artillero argentino tuvo una ocasión muy clara de igualar empatar en los 64', pero su cabezazo se fue rozando el poste. Por su parte, el elenco celeste acusó el cansancio de la primera fracción y empezó a ralentizar el juego, provocando la molestia de sus rivales.



La franja buscó por todos los medios emparejar el marcador, pero no contó con la claridad de otras oportunidades y llegó a su cuarta caída consecutiva, con lo cual bajó hasta la octava ubicación con nueve puntos. Tras el parón por fecha FIFA, la UC recibirá a Universidad de Chile en una nueva edición del clásico universitario.



O'Higgins, en tanto, logró sacudirse del 5-0 sufrido la semana pasada y con sus once unidades, trepó hasta el quinto lugar de la tabla. En la próxima fecha, en horario por confirmar, volverán a ser dueños de casa, esta vez para medirse con Coquimbo Unido.

Fuente: 24horas.cl con información de Agencia Aton