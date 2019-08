En Colo Colo dudan en buscar reemplazo para Matías Zaldivia: "No es llegar y traer otro jugador"

24Horas.cl TVN

23.08.2019

Colo Colo recibió un verdadero "balde de agua fría" este viernes luego que se conociera una grave lesión de Matías Zaldivia, defensor argentino que estará seis meses fuera de las canchas al sufrir la rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Y producto de esto, el Cacique podría fichar un jugador para reemplazar al argentino, ya que según el reglamento, si un futbolista sufre una lesión que tenga una recuperación de más de 180 días, como es el caso del trasandino, puede sumar otro nombre.

Sin embargo, el vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, reveló que aún no deciden si reemplazarán a Zaldivia debido a que un nuevo fichaje en estos casos tiene una serie de limitantes, como por ejemplo que el fichaje sea chileno.

“No es llegar y traer otro jugador. Tiene que cumplir una serie de limitantes y no sé si lo encontremos. No es que vayamos a buscar cualquier jugador libre, me parece que también el artículo dice que tiene que haber finiquitado al menos al día de ayer… es bien complejo. Se evaluará y si se puede se hará, y si no seguiremos con lo que tenemos”, dijo el ex presidente de la ANFP en conversación con Bío-Bío.

Así las cosas, al menos por ahora, el Cacique sólo se quedaría con Iván Rossi como refuerzo para lo que resta de la temporada 2019.

Programación fecha 19:

Viernes 23 de agosto:

19:30 | Unión Española vs. O'Higgins | Estadio Santa Laura

Sábado 24 de agosto:

12:30 | Cobresal vs. Unión La Calera | Estadio El Cobre

15:30 | Palestino vs. Colo Colo | Estadio Municipal de La Cisterna

18:00 | Everton vs. Coquimbo Unido | Estadio Sausalito

20:30 | Curicó Unido vs. Audax Italiano | Estadio La Granja

Domingo 25 de agosto:

12:00 | Deportes Iquique vs. U. de Concepción | Estadio Cavancha

15:00 | U, de Chile vs. Universidad Católica | Estadio Nacional

17:30 | Huachipato vs. Deportes Antofagasta | Estadio CAP Acero

Tabla de posiciones:

Tabla de goleadores:

