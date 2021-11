"En la mira de Guardiola": El ex Universidad de Chile que podría llegar al Manchester City

24horas tvn

23.11.2021

Mientras Universidad de Chile sufre en el torneo nacional al disputar los últimos lugares, un ex azul vive una realidad muy distinta. Se trata de Valentín Castellanos, quien tras ser el máximo goleador de la MLS estaría siendo seguido por el Manchester City.

Así lo informa La Nación de Argentina que titula: "En la mira de Guardiola. El goleador argentino que no jugó en el país, brilla en la MLS y puede terminar en Manchester City".

La publicación detalla que "a fuerza de goles, Castellanos eclipsa a varios otros delanteros con mucho más cartel, al punto que es seguido de cerca por el Manchester City y podría cruzar el océano en el futuro cercano".

SU OLVIDADO PASO POR LA U

El delantero argentino tuvo un breve paso en el 2016 por Universidad de Chile cuando tenía solo 17 años, disputando solo 15 minutos con la camiseta azul en un partido ante Corinthians por la Copa Sudamericana 2017, pero de ahí no jugó más.

Posteriormente fue cedido a Torque de Uruguay, equipo que pertenece al City Football Group, sociedad que entre los clubes que tiene destaca el Manchester City de Inglaterra.

"En la U no tuve continuidad y cuando me vinieron a buscar de Torque no lo dudé. Ahí tuve la suerte de que el técnico Pablo Marini me cambiara de posición, de extremo a centrodelantero, y llegamos a la final del Torneo Intermedio ante Nacional de Montevideo", relató Castellanos a Olé tiempo atrás.

Torque pagó US$180 mil a los azules detallaba El Gráfico.