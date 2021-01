En la recta final: Los puntos que necesita Colo Colo para no descender

24horas tvn

Colo Colo vive un difícil presente, uno muy lejos de su historia cargada de triunfos y títulos. Y es que pese el "Cacique" continúa pagando las culpas de los malos resultados previos a diciembre, que los tienen hoy complicados con el descenso.

No obstante, el último triunfo por 1-0 sobre Everton, le permitió "respirar" a los albos, pues lograron salir de la zona roja y ubicarse 16° en la tabla por primera vez tras varios meses.

LOS PUNTOS QUE NECESITA COLO COLO

Pero, ¿qué necesita Colo Colo para mantener la categoría? Los albos suman 28 puntos en 27 partidos jugados y según varios cálculos que se han hecho al respecto, aún debería sumar alrededor de 12 puntos más para no correr peligro de descender directamente.

Obviamente que este "número mágico" de alrededor de 40 puntos es para asegurar a todo efecto mantenerse en Primera División, ya que la cifra podría ser menor.

De hecho, Aníbal Mosa reconoció hace unos días que en el 'Cacique' están enfocados en llegar "a los 36 ó 38 puntos para salir de esto".

El fixture que le resta a Colo Colo:

vs. U. de Concepción (visita)

vs. U. de Chile (local)

*vs. Coquimbo Unido (local)

*vs. Unión La Calera (local)

**vs. Deportes Iquique (visita)

**vs. Cobresal (local)

**vs. O'Higgins (visita)

*: Partidos pendientes.

**: Partidos sin programación.

ASÍ SE DEFINIRÁN LOS DESCENSOS EN EL FÚTBOL CHILENO

Finalizado el torneo 2020, serán tres los equipos de la Primera División del fútbol chileno que perderán la categoría. A continuación revisamos cómo se definirán estos descensos.

El peor del campeonato 2020

Uno de los descendidos corresponderá al equipo que finalice en el último lugar de la tabla de posiciones del torneo.

El peor de la tabla de promedios

Otro de los equipos que perderá la categoría será el equipo que termine en el último puesto de esta tabla que considera los puntos obtenidos en 2019 (valen 60%) y los de 2020 (un 40%).

Un duelo de definición

Finalmente el tercer equipo descendido se definirá luego de un partido de definición entre el penúltimo de la tabla de posiciones y el penúltimo de la tabla de promedios.