En Perú destacan el "sorpresivo" y "cuestionable" comentario de Mario Salas sobre Gabriel Costa

En la prensa peruana se mostraron indignados luego que el 'Comandante' asegurara que no vio los partidos de Perú donde el jugador de Colo Colo dejó una grata impresión.

12.09.2019

El pasado jueves 5 de septiembre el delantero Gabriel Costa de Colo Colo hizo su debut en la selección de Perú, en un partido amistoso ante Ecuador.

Y en los 45 minutos que estuvo en cancha, el valor albo dejó muy buenos comentarios por parte de los hinchas y la prensa peruana, quienes incluso cuestionaron el hecho que Ricardo Gareca lo haya sacado en el entretiempo por el ingreso de André Carrillo.

Una semana después del estreno de Costa con la camiseta blanquirroja, Mario Salas fue consultado en conferencia de prensa por la actuación del jugador que él mismo trajo al Cacique desde Sporting Cristal. Y la respuesta del 'Comandante', según detallaron diferentes medios peruanos, fue "sopresiva" y "cuestionable".

"No, no lo vi... Sé que fue titular, sé los minutos que jugó, pero no vi el partido", dijo el DT de Colo Colo sobre la actuación del delantero, que también dijo presente en el triunfo peruano sobre Brasil..

Ante esto, en Perú se mostraron indignados por la respuesta de Salas.

"El 'Comandante' Mario Salas al parecer no toma con ninguna gracia que uno de sus mejores jugadores, Gabriel Costa, sea uno de los valores de mejor rendimiento de la selección peruana en sus amistosos con Ecuador y triunfo ante Brasil. El DT de Colo Colo no le regaló ni un solo comentario positivo sobre su nueva etapa futbolística", sentenció Trome.

Señalar que Costa seguiría siendo titular en Colo Colo este fin de semana cuando los albos visiten a Universidad de Concepción.

