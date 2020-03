Enrique Osses y la no expulsión de Matías Cano: "Cometieron un error de interpretación"

24Horas.cl TVN

03.03.2020

"Gracias a Dios no me pasó nada grave". Así Enzo Ruiz valoraba tras el clásico entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena que no tuvo mayores consecuencias la fuerte patada que recibió en el pecho por parte del arquero Matías Cano.

Pese a lo increíble de la imagen, el juez del encuentro Cristian Garay, decidió solo amonestar al portero, decisión que fue cuestionada posteriormente por el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Enrique Osses.

En declaraciones reproducidas por El Mercurio, Osses manifestó: "No quiero desligar de la responsabilidad al árbitro de campo, quien no logró apreciar claramente la jugada: cuando Ruiz punteó el balón, él dividió su atención entre el contacto con el portero y el área donde se podía producir una nueva situación de disputa de gol".

"Decidió amonestar a Cano y los árbitros del VAR lamentablemente cometieron un error de interpretación, no vieron la jugada en su contexto y decidieron erróneamente no llamar al árbitro central para que analice la situación", agregó.