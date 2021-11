Entre los máximos asistidores: Los números del refuerzo que desea Colo Colo para el 2022

24horas tvn

05.11.2021

"Hay conversaciones con Colo Colo, es uno de los equipos que está interesado en él y las conversaciones están avanzadas (…) yo creo que se va a dar". Así Rodrigo Jiménez, representante de Cristián Zavala, reconoció en diálogo con Agricultura el deseo de los albos por contar con el jugador.

Por su parte el delantero de Deportes Melipilla dijo desconocer cualquier tipo de interés de algún club por contar con él.

"Les pedí que no me dijeran nada, porque se me va la cabeza a otro lado y mejor que no, no quiero saber nada", manifestó en diálogo con TNT Sports, agregando que "voy a esperar hasta que termine el campeonato, y ahí decidir qué hacer".

LOS NÚMEROS DE ZAVALA

El joven delantero de 22 años se ha convertido en una de las figuras de Deportes Melipilla, destacando entre los máximos asistidores del torneo.





Hasta ahora registra un total de cinco, mismo número que jugadores como Joaquín Montecinos (Audax), Marcelino Núñez (UC) o Nicolás Guerra (Ñublense).

Solo lo superan José Pedro Fuenzalida (UC) con 8; y Gabriel Costa (Colo Colo), Eduard Bello (Antofagasta) y Bastián Yañez (UE), todos con siete.

En el presente torneo ha sido titular en 23 partidos, registrando un total de cinco goles y un 78 por ciento en la efectividad de pases.

Respecto a los tiros al arco, suma un total de 44, de los cuales 5 han sido goles, 22 han ido en dirección al arco, uno al palo y 16 fuera del arco.