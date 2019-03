Entró, anotó dos goles y pidió el cambio: Mario Salgado fue figura en triunfo de Colo Colito

El ex delantero de los albos y que estuvo varios años en el fútbol de Italia reapareció jugando en el fútbol amateur.

05.03.2019

"Mario Salgado reapareció y dejó al Colo en semis". Así titula este martes La Estrella de Concepción para destacar al ex delantero de los albos que actualmente brilla en el fútbol amateur luego de haber militado en diversos equipos de Italia, Huachipato y Colo Colo.

Salgado anotó dos goles en el triunfo de Colo Colito sobre Chacai por los cuartos de final de la Copa de Campeones, siendo lo más llamativo que el jugador ingresó en el segundo tiempo, hizo las anotaciones y luego pidió el cambio.

"Mario ingresó en el segundo tiempo, y tras marcar de tiro libre y con remate de unos 25 metros de distancia, pidió cambio. Es un crack", comentó al matutino José Vidal, coordinador deportivo de Colo Colito.

Por su parte, el delantero de 37 años explicó: "Como hacía tiempo que no jugaba, me cansé rápido. Además, el rival mojó mucho la cancha, lo que también me afectó. Por eso pedí el cambio".

El matutino explica que Salgado fichó por Colo Colito en marzo de 2018, "pero en el segundo semestre de ese año recibió seis meses de suspensión de parte de Tercera División B, pena que se extendió no sólo a la divisional sino a todo ámbito del fútbol amateur Anfa", por lo que recién pudo reaparecer en cancha.