"Era bastante travieso": Ex jugador de la 'U' confesó los motivos de su corta carrera

El ecuatoriano Eduardo Morante llegó a los azules por una cifra récord, pero apenas jugó producto de numerosas lesiones. Además, el defensor reconoció que no se cuidaba lo suficiente.

24Horas.cl TVN

06.08.2021

Eduardo Morante llegó a Universidad de Chile en 2012 desde Emelec de la mano de Jorge Sampaoli, en un fichaje por una cifra récord de 2 millones de dólares, una de las más altas en la historia de los azules.

Pese a la confianza que depositaron en el ecuatoriano, estuvo lejos de cumplir las expectativas producto de numerosas lesiones. De hecho, apenas alcanzó a jugar poco más de 500 minutos.

Tras salir de la 'U' se devolvió a su país, terminando su carrera sin pena ni gloria tras jugar por Fuerza Amarilla en 2017.

Y en la actualidad, ya con 34 años, Morante analizó su carrera y explicó en parte las razones por las que no continuó jugando.

"Tuve muchas lesiones seguidas y frustró un poquito mi continuidad en el fútbol", dijo el defensor en conversación con DirecTV Ecuador.

Al mismo tiempo, reveló que no haberse cuidado terminó influyendo en no poder tener el despegue definitivo, ya que antes de llegar a la 'U' incluso jugó en la selección ecuatoriana.

"Te soy sincero, era un jugador bastante travieso, no me cuidaba mucho, eso influyó un poco también en la carrera... Al futbolista se le presenta la noche, las mujeres, el alcohol y si no eres fuerte tu carrera va a ser corta", confesó.

Finalmente, Morante reveló que cuando quiso enmendar el rumbo ya era demasiado tarde.

"Dejé de ser profesional varias veces, por ahí te pasa factura cuando ya quieres sentar cabeza. La idea futbolística está pero tu cuerpo no responde a lo que tu quieres y por ahí a veces se te hace difícil", cerró.