"Era bravísimo": José María Buljubasich elige el delantero que "no quería enfrentar particularmente"

05.04.2021

José María Buljubasich, hoy gerente deportivo de Universidad Católica, protagonizó una extensa entrevista con La Nación de Argentina en la que se refirió a su difícil niñez, su carrera como deportista, su rol hoy en el conjunto cruzado, entre otros temas.

Consultado sobre qué nota le pondría a su trayectoria como portero, Buljubasich comenzó explicando que "un 10 sería un arquero que atajó en Europa, en la selección y triunfó".

A partir de esto, sostuvo: "No llegué a la Selección, sí fui a Europa pero casi no atajé, así que estoy lejos de eso. Atajé en River, en Olimpia de Paraguay, otro grande del continente, fui titular 4 años en la Católica, un grande de Chile, atajé en Central, un equipo con muchas presiones. En México jugué todo el año. Podría ser un arquero eh… de 6 puntos, o 6 y medio… sí, 6 y medio".

EL DÍA MÁS FELIZ Y TRISTE EN EL FÚTBOL

Durante la entrevista, Buljubasich eligió su día más feliz en el fútbol eligiendo: "Cuando salimos campeones en 2005 con la Católica, le ganamos la final a la U en el estadio Nacional".

En tanto al momento de elegir una tristeza en el fútbol, recordó la final de la Copa Conmebol que enfrentó a Rosario Central con Santos en el 98.

"Fue 0-1 en Brasil y 0-0 en el Gigante, uno de los peores días para mí, se me escapó un sueño. También fue muy feo el 1-4 contra el América de Cali, mi último partido con la camiseta de River", recordó.

"ERA BRAVÍSIMO"

El "Tati", tras ser consultado por "algún delantero al que no querías enfrentar particularmente", eligió al histórico goleador de Boca Juniors: Martín Palermo.

"Siempre era un tema, porque sabías que no podías equivocarte: si salías mal en un centro, te la peinaba y era gol. Me fue bien y mal, no me convirtió en todos los partidos, pero era bravísimo", afirmó.