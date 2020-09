Era menor de edad y tenía 5 meses de embarazo: La primera agresión que denunció la ex pareja de Leonardo Valencia

08.09.2020

Fuertes denuncias ha realizado Valeria Pérez, ex pareja de Leonardo Valencia, en contra del futbolista debido a la violencia intrafamiliar que sufrió durante los años que mantuvieron su relación.

La mujer, que estuvo 11 años con el deportista y con quien tuvo tres hijos, relató crudos episodios de agresión, siendo el primero de ellos en 2011 y por el cual interpuso una primera denuncia.

En ese entonces Pérez tenía 17 años y tenía cinco meses de embarazo cuando Valencia la golpeó en las afueras de su casa por haber ido al supermercado sin su permiso.





Según la propia notificación de la fiscalía, el futbolista agredió a la mujer con "5 meses de embarazo, la agredió con un golpe de mano en la cara, ocasionándole lesiones de carácter leve, consistentes en contusión".

Los hechos continuaron y en 2014 el Ministerio Público llegó a pedir 41 días de prisión tras dos delitos de lesiones, pena que fue remitida sin cumplimiento efectivo.

Pero el más impactante de estos episodios habría ocurrido en 2015 cuando Valencia "me puso una pistola en la cabeza. Bajó a la camioneta, porque ahí la guardaba, sube y me la apunta. Cuando mi hijo le gritó: no mates a mi mamá...".





Las agresiones y el supuesto abandono de sus hijos por parte de Valencia llevaron a Valeria Pérez a hacer pública la situación. Sin embargo, tras ello ha recibido numerosas amenazas en redes sociales.

"Tengo miedo, sí, de que vengan a la casa", reconoció. "Que me van a pegar, que me van a matar, ojalá me muera", describió.

Mientras, el caso ya llegó hasta el Congreso, donde la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados solicitó antecedentes a la ANFP y a Colo Colo sobre el caso, y también pedirán oficios a los ministerios de la Mujer y del Deporte.