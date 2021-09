"Es bastante pesado en la cancha": Maximiliano Falcón elige al delantero más difícil de marcar en Chile

24horas tvn

29.09.2021

Luego de ser una de las figuras del Superclásico ante Universidad de Chile, Maximiliano Falcón protagonizó una entrevista en la que se refirió a lo sucedido el domingo, su rendimiento en Colo Colo y cuál es el delantero más difícil que ha enfrentado en el torneo nacional.

En diálogo con ADN Deportes, el zaguero uruguayo se refirió a cómo anularon a Joaquín Larrivey, explicando que "el juego de la U iba por fuera pero siempre terminaba en centro para él. Había que estar dentro del área preocupado y no darle ningún centímetro porque es muy peligroso”.





En la misma entrevista, Falcón detalló la conversación que tuvo con su compatriota y rival Ramón Arias. "Me dijo que estaba apurado y jugó igual. Eso le pasó factura. Para mí, no jugó mal, pero cuando llegas a un partido sin entrenar, físicamente te pasa la cuenta", manifestó.

¿QUÉ LE PIDE GUSTAVO QUINTEROS?

Falcón explicó que el técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, le ha pedido "no hablar tanto con los árbitros y con el rival", ya que los terminaba perjudicando.

"En eso he mejorado muchísimo, estoy más serio dentro del campo, porque esas acciones me llevaban a cometer errores, que si estaba concentrado no los cometía", afirmó a ADN Deportes.

EL DELANTERO MÁS DIFÍCIL

Consultado por el delantero más complejo que ha enfrentado desde que llegó Chile, Falcón no dudó y respondió: "Matías Donoso, es un jugador que va a todas, técnicamente no es malo, es potente. Siempre está ahí, es bastante pesado en la cancha".

Respecto al jugador que hoy milita en Cobresal, agregó: "Yo creo que es el más complicado que he marcado. Quizás porque me cuesta marcar a los que son más grandes y menos a los que son más rápidos. Él es el más difícil de marcar".