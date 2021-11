"Es grande y potente": Marcos Bolados eligió el defensa más difícil que ha enfrentado en Chile

24horas tvn

16.11.2021

Mientras el torneo nacional entra en un breve receso por las elecciones 2021, Marcos Bolados protagonizó una entrevista en la que reconoció una propuesta de Universidad de Chile y también eligió el rival más difícil que ha enfrentado.

En un adelanto de la conversación que tuvo el chef Tomás Olivera en el programa Sabor a Gol de TNT Sports, el delantero de Colo Colo detalló que a los 18 años, tanto azules como colocolinos ofertaron por su pase.

"Me llamaron de Colo Colo y había otro equipo interesado en mi pase: Universidad de Chile. La U me estaba coqueteando y hasta el último minuto me contactaron. Me ofrecieron más plata y todo, para convencerme, pero yo quería venir a Colo Colo, era un sueño”, afirmó.

En otros temas, el delantero de 25 años repasó lo que fue la compleja temporada 2020, asegurando que "celebré más el salvarnos del descenso que ganar la copa con la Católica".

"Fue un momento trágico para nosotros y salir de ahí fue tranquilizador. Verle la cara a mis compañeros que sufrían. Fue más que lo otro, para mí. Veníamos súper mal. Al final, fue como si hubiéramos ganado un campeonato", detallará en el programa.

¿El rival más difícil?

Al confesar quién es su máximo ídolo del fútbol, Marcos Bolados no negará su admiración por lo que hacía Ronaldinho dentro de las canchas: “Era mi ídolo de infancia, siempre veía sus videos de Joga Bonito. Actualmente, Pablo Solari me ha sorprendido mucho, es rápido y joven”.

Además, hablará de su rival más complejo de enfrentar en la cancha: Jean Beausejour. "Siempre me gustó jugar contra él, es el defensa más difícil en pasarse del fútbol chileno. Es grande y potente. Era el mayor desafío pasarse o tratar de pasarse a `Bose`. La semana previa, si sabías que tenías que enfrentarlo había que prepararse".

El nuevo capítulo de Sabor a Gol será transmitido este jueves a las 22:30 horas por TNT SPORTS HD, 3 y Estadio TNT SPORTS.