"Es grave y debe tener consecuencias": La 'U' manifestó indignación por errores arbitrales ante La Serena

12.04.2021

En Universidad de Chile quedaron furiosos luego que este domingo empataran 0-0 ante Deportes La Serena en un partido donde los azules sufrieron la polémica anulación de un gol sobre el final del cotejo.

Producto de esto, en la 'U' no se quedaron en silencio y a través de un comunicado pidieron explicaciones a la ANFP, ya que el hecho es "grave y debe tener consecuencias".

El comunicado, en donde detallan lo ocurrido, finaliza con la U. de Chile pidiendo una "investigación profunda y objetiva" debido a que se sintieron "abiertamente perjudicados" por una situación que calificaron de "inexplicable".



El Club Universidad de Chile quiere poner de manifiesto su total indignación por el arbitraje del señor Ángelo Hermosilla en el partido frente a Club Deportes La Serena, desarrollado este domingo en el Estadio La Portada y que fue válido por la tercera fecha del Campeonato PlanVital 2021.

A nuestra consideración, la acción del juez en el minuto 87 del compromiso afectó de manera esencial el resultado final, pues anuló un gol legítimo que incluso había validado en primera instancia. Nos resulta absolutamente inentendible, además, que no haya recurrido al sistema de revisión de juego, VAR, en una instancia tan delicada como esta.

De igual forma, queremos aclarar que entendemos y somos conscientes que pueden existir errores, como en todo ámbito, pero consideramos que una desprolijidad como la evidenciada ayer, que terminó afectando el resultado final de un partido, es grave y debe tener consecuencias y por ello agotaremos todas las instancias posibles de reclamación.

Asimismo, queremos dejar ver nuestra molestia por el documento de defensa de la labor arbitral que ayer preparó e hizo circular rápidamente el Comité de Árbitros -bajo el formato de “comunicado”-, en el cual no reconoce la irregularidad e intenta reducirla a un simple “error de procedimiento”, no considerando, además, el elemento primordial -reconocido por el propio árbitro en cancha- en relación a que la anulación se debió a que pensó que no había hecho sonar el silbato, situación que podría haber sido rápidamente verificada por el VAR.

Reconocer los errores y buscar sus causas es el primer paso para poder mejorar y enmendar las conductas equivocadas, de manera que este tipo de conductas negacionistas de parte de la Comisión de Árbitros no contribuyen en nada a mejorar el referato nacional.

Comunicamos, además, que solicitamos a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional una investigación profunda y objetiva, respecto a este partido y a la posterior actuación de la Comisión de Árbitros, pues sentimos que nos vimos abiertamente perjudicados por esta lamentable e inexplicable situación.