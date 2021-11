"Es un honor que se hable de mí": Colo Colo evalúa refuerzos y surge el nombre de Ariel Cabral

El mediocampista que hoy milita en el Cruzeiro de Brasil se refirió a la posibilidad de reforzar a los albos. "Me acuerdo de cómo jugaba aquel equipo de Matías Fernández y Humberto Suazo".

Agencia Aton

18.11.2021

A pesar de que Colo Colo está enfocado en la pelea mano a mano con Universidad Católica por el título del Campeonato Nacional, el Cacique ya piensa en el tema de refuerzos de cara a la próxima temporada.



Hace unos días trascendió que el cuadro albo estaría interesado en fichar al volante argentino Ariel Cabral, quien pertenece a Cruzeiro y que también está en carpeta de Cerro Porteño.





El propio jugador se refirió al supuesto interés del conjunto de Macul. "Es un honor que se hable de mí en Chile, pero no sé nada, ni me hablaron de eso. Estoy terminando mi contrato en Cruzeiro", reconoció el trasandino en diálogo con AS.





"Es un club importante. Me acuerdo de cómo jugaba aquel Colo Colo de Matías Fernández y Humberto Suazo. Era un equipazo que jugaba muy bien", añadió.



Por último, Cabral comentó sus características en la cancha: "Mis virtudes son el toque simple, estar bien posicionado y tratar de pensar el juego para resolver antes de tiempo".