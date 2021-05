"Es una de las opciones": Curicó Unido reconoció interés de fichar al jugador de Colo Colo Felipe Fritz

Por la grave lesión sufrida por Pablo Corral, los albirrojos tienen permitido contratar a un futbolista libre o que no haya jugado 360 minutos o más en el presente torneo.

25.05.2021

Curicó Unido busca fichar "de emergencia" a un futbolista que pueda reemplazar a Pablo Corral, volante albirrojo que sufrió una grave lesión que lo tendrá alrededor de medio año fuera de las canchas.

Amparados por el reglamento, que en caso de lesiones que requieran una larga recuperación permite reemplazar al jugador afectado, la escuadra curicana tendría en mente a un jugador de Colo Colo para ocupar su puesto.

Se trata de Felipe Fritz, jugador que llegó esta temporada al 'Cacique', pero que apenas sumó minutos en el duelo ante Ñublense donde los albos no tenían casi ningún jugador disponible. Es por esto que el ex Unión Española podría cambiar de club, al no haber llegado a los 360 minutos jugados que le impedirían vestir otra camiseta.

"Uno nunca quiere traer a un equipo a un jugador por lesión de otro, pero en este momento, cuando el reglamento nos permite reemplazar a Pablo, vamos a tratar de ver esa opción y Felipe Fritz es una de las alternativas que estamos viendo, así como otros jugadores", dijo Carlos Bechtholdt, gerente de Curicó, en diálogo con As Chile.

Sobre lo mismo, añadió que "de momento estamos ultimando detalles con la ANFP. Estamos a la espera de la confirmación de que se pueda reglamentariamente inscribir o traspasar a un jugador que ya ha jugado en el campeonato a otro club. Lo ideal sería traer un jugador como agente libre, pero en este minuto no los hay. El requisito de que no cumpla 360 minutos aún, nos permite que algún jugador pueda venir a Curicó Unido".

De todos modos, 'Cachi' subrayó que Fritz no es la primera opción que manejan, sin dar mayores nombres posibles.

"No es la primera opción, pero es una de las opciones que estamos viendo. Tenemos que ver el tema económico, tenemos que ver la facilidad que pueda otorgar el club para traspasarlo. Tenemos dos o tres opciones que manejamos y trataremos de acercarnos a la que más nos convenga", sentenció.