"Es uno de los mejores que he visto": Claudio Borghi pide el retorno a la U de Chile de Lucas Alarcón

24.11.2021

Cuando restan pocas fechas para que finalice el torneo 2021, los clubes comienzan a definir el plantel para la próxima temporada. A partir de esto, se le consultó a Claudio Borghi sobre los jugadores que están a préstamo en Universidad de Chile.

El "Bichi", en su rol de comentarista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, fue categórico al pedir el retorno a la U del defensa Lucas Alarcón, quien actualmente está cedido en Deportes La Serena.

"Lucas Alarcón es uno de los mejores jugadores que he visto en el último tiempo y no sé porque no ha jugado bien en Universidad de Chile", manifestó en forma categórica.

"Lo destacamos en la sub 20, hizo un gran campeonato", agregó concluyendo que "para mí es un gran central".

Los tres jugadores, hoy a préstamo, que podrían volver a la @udechile #TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/TXBPoohTm6 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 23, 2021

Las dos "finales" que le quedan a la U para intentar evitar el descenso

Fecha 33

28 de noviembre - Cobresal vs. Universidad de Chile - 18:00 horas.

Fecha 34

5 de diciembre - Universidad de Chile vs. Unión La Calera - 18:00 horas.