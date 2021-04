Escándalo en la 'U': Rafael Dudamel reconoce reunión privada con jugadores en su domicilio

24Horas.cl TVN

08.04.2021

Escándalo en el entorno de Universidad de Chile, luego que su entrenador, Rafael Dudamel, reconociera una reunión con futbolistas del club y miembros de su cuerpo técnico en su domicilio ubicado en el sector oriente de Santiago.

Luego de rumores que circularan a través de redes sociales, el propio DT venezolano salió a explicar lo ocurrido en conferencia de prensa.

Junta de jugadores de la U de Chile en la casa de su entrenador Dudamel en Santa Maria de Manquehue.....flor de ejemplo para el país. Hoy 7 Marzo 20:50 @udechile @TVN @latercera @canal13 @biobio pic.twitter.com/8uucauyTgu — Ricardo Jara A (@ricardoajaraa) April 8, 2021

"Aclarar que hemos sido muy respetuosos en todo momento de los protocolos que se nos han marcado en el club y en nuestra vida personal, que incluso nos llevan al terminar el entrenamiento ni siquiera nuestros futbolistas puedan tomar su baño luego del trabajo, y queriendo atender como lo realizamos cada semana mayor contenido informativo para ellos ciertamente algunos de los jugadores poder compartir y complementar información sobre el trabajo, desde esa idea si es cierto que entraron y salieron algunos jugadores de mi residencia en donde yo les esperaba junto a mi cuerpo técnico", dijo en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, ofreció disculpas sobre este hecho, el cual podría complicar a los azules debido a que no se estarían respetando los protocolos sanitarios, más encima luego que el propio conjunto colegial tuviera un brote de COVID-19 dentro del plantel que les impidió jugar con sus mejores hombres ante San Lorenzo por Copa Libertadores.

"He manifestado mis más sinceras disculpas a la comunidad. Enfocándome en lo laboral, incurrí en este episodio que no tenía que pasar a mayores. Nuevamente lo manifiesto mis disculpas. Ha sido un llamado de atención para que no vuelva a suceder. Tomar los recaudos suficientes para respetar los protocolos. Considero que ha sido suficiente claro para que no vuelva a ocurrir", cerró

Esta situación cabe considerar que está absolutamente prohibida en Santiago, ya que toda la Región Metropolitana está en Fase 1 del plan Paso a Paso, instancia en donde no se permiten reuniones.