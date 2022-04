Escobar por posible llegada de Lasarte a la 'U como su reemplazo: "No me molestaría que negociaran con él"

El adiestrador de los azules además anticipó que Junior Fernandes no será considerado para el duelo ante Audax tras no presentarse a entrenar el domingo pasado, luego del cumpleaños de su esposa.

24Horas.cl Tvn

21.04.2022

Este jueves, el Director Técnico de la Universidad de Chile, Santiago Escobar, realizó una conferencia de prensa a la espera de su visita a Audax Italiano por la fecha 11 del Campeonato Nacional.

Con un bajo rendimiento en el torneo local, existen diversos rumores sobre la salida de "Sachi" de la tienda laica si obtiene un mal resultado ante los itálicos, realizándose una danza de nombres entre los que asoma el ex seleccionador de 'La Roja', Martín Lasarte.

Debido a ello, al colombiano le consultaron sobre su posible salida de la 'U' y la llegada de 'Machete', ante lo cual dijo que "tuve la oportunidad de conocerlo el 2005, cuando él era director técnico de Nacional de Montevideo y yo de Atlético Nacional de Medellín y lo considero un gran señor. Un hombre que se puede mencionar como candidato a venir a la 'U' por todas sus capacidades como técnico y persona, un gran caballero y conociéndolo es de ese estilo de entrenadores que no van a negociar con nadie".

Escobar continuó indicando que "yo no me molestaría que negociaran con él porque ya cuando piensan que debe venir otra persona, la dirigencia está en su derecho. Soy un hombre realista, frontal que me gustan las cosas siempre de frente y si fuera verdad todo esto, me gustaría que mañana mismo me lo dijeran, pero hasta ahora, ningún dirigente me ha dicho una situación diferente (...) si a él lo llaman ya no es culpa de él, yo creo que ha conseguido grandes logros en el fútbol profesional, no solo en Chile".

: Presidente de Azul Azul respaldó a Santiago Escobar y anunció: "Estamos analizando nombres para reforzar el plantel" Leer más

También dijo que "hoy se han hablado una infinidad de cosas (...) voy trabajando en el día a día y no veo fantasmas a mi alrededor, porque los dirigentes están derecho a conversar con quien deseen y no me voy a prestar para que saquen títulos (en la prensa)".

"Soy consciente de que (mi salida) puede ser después del partido con Audax, dentro de cuatro fechas o en diciembre, no lo sé. Mientras tenga ese deseo, esas ganas y ese profesionalismo de seguir, voy a estar por respeto a mis jugadores. Si mañana me dicen los dirigentes que no quieren que continué,pues ya miramos el tema laboral, pero hasta hoy no me puedo estar desgastando si si llamaron a uno u a otro".

Partido ante Audax

Cabe recordar que todavía no existe seguridad de si se jugará el partido entre Audax Italiano y la Universidad de Chile, ya que esta jornada la Delegación Presidencial regional del Maule no autorizó la realización del encuentro deportivo en el Estadio Fiscal de Talca, sumándose a la negativa de las autoridades de la región de O'Higgins, ya que en una primera instancia estaba pactado en el Estadio El Teniente de Rancagua..

: Tras negativa de O'Higgins: Delegación del Maule también rechaza autorizar partido entre Audax y la 'U' Leer más

Para el DT estudiantil, "es difícil no saber dónde se va a jugar. Acá Audax es local y debe conseguir estadio. Nosotros queremos jugar y competir, y que no afecte la planificación que tenemos para esta y la próxima semana, por lo que estamos esperando la notificación de la federación chilena de fútbol para ver donde jugaremos".

De cara al encuentro con el cuadro de colonia, Escobar también confirmó que Junior Fernándes no estará en la convocatoria luego de celebrar el cumpleaños de su esposa, y no llegar en las condiciones óptimas a entrenar. Además, se viralizaron una serie de imágenes del atacante que generaron molestia en la parcialidad estudiantil.

Según dijo el adiestrador, "el mismo Junior lo mencionó, el no estuvo en la calle o en alguna discoteca, estuvo en un cumpleaños de su esposa, donde tiene el todo derecho. Después al otro día el jugador no entrenó, hablamos con el grupo y ya internamente hay un tema deportivo para descartarlo de la convocatoria que viene. Hasta ahí puedo decir, porque después son cosas internas que manejamos dentro del club".

"El no estuvo en el entrenamiento (...) es una sanción deportiva, mínimo por este partido que viene no estará en la convocatoria . Otro tipo de temas o más cosas que se dicen es como querer ver sangre (...) los jugadores saben que hay unos derechos y unos deberes, y como no entrenó al día siguiente, esta sanción deportiva que viene por parte de nosotros como cuerpo técnico", agregó.

: La respuesta de Clark por polémico caso de Junior Fernandes: "Hay un mínimo de compromiso que se debe cumplir" Leer más

Otro de los puntos tocados durante la conferencia fue la ausencia del joven portero, Cristóbal Campos, en las citaciones del cuadro azul, señalando que el meta "tiene su personalidad y yo la mía, y después de que infringió algunas normas de convivencia, que no tienen que ver con el alcohol o salidas nocturnas y que se quedan en la interna, él está entrenando y ya se verá".

Respecto al rendimiento del equipo, Escobar dijo que "cuando uno ve que no hay respeto por parte de los jugadores, que entrenan con desgano, que no se entregan, seguramente el que sobra es uno. Yo en los entrenamientos veo buena disposición, estamos tratando de enviar un mensaje sencillo, simple, que se pueda ejecutar. Ha costado porque yo veo ansiedad, desesperación, intranquilidad (...) yo creo que la 'U' ganando dos o tres partidos continuos, y teniendo ese jugador número 12 que es el hincha, le va a subir el autoestima y van a estar mucho más tranquilos en el campo".