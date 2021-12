“Ese tema lo está viendo mi representante": Colo Colo estaría por sumar a su filas a la joven promesa Daniel González

Agencia Uno

10.12.2021

Daniel González, defensor de Santiago Wanderers, se refirió a los rumores que lo vinculan a Colo Colo de cara a la próxima temporada, en donde los “albos” jugarán Copa Libertadores.



En conversación con Radio ADN, González al ser consultado confirmó el interés del “cacique”, asegurando que “ese tema lo está viendo mi representante".





“Yo soy hincha de Wanderers pero tengo que empezar a crecer. En la edad en la que estoy es el momento. Si llega una oferta que me convenga y sea beneficioso para mi futuro, se tomará”, agregó.



En este sentido, el zaguero señaló que “Colo Colo es un club grande, el popular del fútbol chileno. Sería un sueño jugar en la Copa Libertadores. Desde chico que uno ve esas cosas en la televisión y jugar la Copa ahora o en algún momento del futuro sería genial”.



Consultado por la rotura de meniscos que sufrió en septiembre, el jugador sentenció que está “enfocado en poder recuperarme bien. Si no estoy al 100% no voy a rendir. Eso es lo que más me importante hoy en día en lo personal”.