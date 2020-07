Espina confirmó que Colo Colo no contratará refuerzos para el segundo semestre: "El plantel no va a cambiar"

Agencia Aton

02.07.2020

Si Colo Colo ya estaba sufriendo los efecto de la crisis económica por el coronavirus, que terminó con el club acogiéndose a la Ley de Protección al Empleo para que los jugadores cobraran el seguro de cesantía, el panorama no cambiará de cara a la segunda parte del año.

Es que el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, confirmó que en caso de reanudarse el Campeonato Nacional, el "Cacique" no realizará fichajes.

El primer refuerzo que Esteban Paredes llevaría a Colo Colo: "Se recupera en un año la inversión" Leer más

"Nosotros hemos sido demasiado claros: dijimos que no íbamos a incorporar y en segundo lugar también hemos confirmado a Gualberto (Jara). El plantel no va a cambiar, en cuanto a las incorporaciones tampoco va a cambiar", reconoció el argentino a radio Agricultura.

Además, Espina se refirió a las supuestas ofertas por Nicolás Blandi: "Primero, no me sorprendió por la calidad de futbolista que es Nicolás, un goleador pretendido por muchos clubes y no por uno solo. Que se interesen por futbolistas de nosotros no es ninguna sorpresa, pero de ahí a que se vaya, tienen que pasar un montón de cosas".

"No pasa nada, no me sorprende ni preocupa. De hecho me satisface que otros clubes puedan estar interesados por futbolistas de Colo Colo", finalizó.