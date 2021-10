"Está casi resuelto": El candidato que surgió para reemplazar a Esteban Valencia en la U de Chile

24horas tvn

31.10.2021

Primero fue Rafael Dudamel y ahora fue el turno de Esteban Valencia. Universidad de Chile una vez más se queda sin entrenador por lo que la dirigencia de Azul Azul deberá encontrar rápidamente un reemplazante para la recta final del campeonato.

La derrota ante Curicó Unido terminó por gatillar la decisión del "Huevo" de dar un paso al costado ante los malos resultados que ha conseguido el equipo en las últimas fechas.

¿Quién será el nuevo DT de la U?

Si bien hasta ahora la Universidad de Chile no se ha referido al tema, ya surgió un candidato: Cristián Leiva, ex jugador azul y que como entrenador dirigió en la Roja sub 17 y en Deportes Iquique.

Según informa La Tercera, "el club laico se movió rápido y el reemplazante del Huevo está casi resuelto", agregando que "Leiva, ex técnico de Deportes Iquique, asoma como la principal carta para sentarse en la banca".