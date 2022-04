"Estamos a 3 puntos del descenso": La furiosa reacción de hinchas de la U tras fiesta de Junior Fernandes

24horas tvn

18.04.2022

Gran polémica causó entre los hinchas de Universidad de Chile la filtración de imágenes de Junior Fernandes y Ronnie Fernández participando de una fiesta luego del empate sin goles de los azules ante Palestino.

Los dirigidos por Santiago Escobar sumaron su tercer partido consecutivo sin triunfos y se ubican en el 11° lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con sólo 11 puntos, muy cerca de la zona roja.

Por ello, los fanáticos no se tomaron bien el hecho de que ambos jugadores participaran del concurrido evento con motivo de la celebración del cumpleaños de la esposa de Junior.

En las imágenes que se difundieron a través de redes sociales, se puede ver a los futbolistas bailando al ritmo de un doble de Daddy Yankee y realizando carreras en scooters.

Para esto si que tienes energía cierto Junior??? Pq para correr en la cancha, que es para lo que te pagan, ni a palos.

Volviste a Chile a puro webear...



Volviste a Chile a puro webear... pic.twitter.com/YplFcSydwa — Nico Jiménez (@nico_vrsalovic) April 17, 2022

"Una vergüenza", "Ojalá lo rajen de la U, gracias por ese gol a La Calera el año pasado pero con eso no basta. Desde que volvió a la U no ha demostrado ninguna pizca de compromiso con el club", y "Estamos a 3 puntos del descenso pero no importa, es sábado", fueron algunos de los furiosos comentarios de los hinchas azules.

