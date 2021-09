"Están recuperados": Las dos buenas noticias que tiene Colo Colo para enfrentar a Ñublense

24Horas.cl Tvn

28.09.2021

Colo Colo ganó el Superclásico frente a la Universidad de Chile, pero no hay mucho tiempo para celebraciones ya que este jueves deben enfrentar a Ñublense por el Campeonato Nacional.

En ese escenario, el técnico de los albos, Gustavo Quinteros, señaló que dos jugadores que salieron del equipo titular por lesiones ya están disponibles para volver a las canchas.

"Hicimos un poco de fútbol y Jeyson Rojas, Matías Zaldivia están recuperados, están un poco de forma en lo futbolístico, pero están bien de las lesiones y ahora vienen dos partidos con tres días de diferencia y es probable que se sumen al equipo y sean variantes", sostuvo el argentino en conferencia de prensa.

Sobre quien también habló Quinteros fue de Christian Santos, nuevo refuerzo del 'Cacique' que hoy también estuvo presente en los entrenamientos.

"Hasta Christian Santos hizo fútbol hoy, pero lo vamos a ir llevando de a poco, ya que necesitan agarrar confianza y están disponibles", cerró el estratega.

PROGRAMACIÓN FECHA 23

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton, 16:00 horas.

- O'Higgins vs. Huachipato, 21:00 horas.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile, 16:00 horas.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera, 18:30 horas.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla, 21:00 horas.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal, 16:00 horas.

- Colo Colo vs. Ñublense, 18:30 horas.

- Audax Italiano vs. Unión Española, 21:00 horas.

Libre: Palestino.