"Este año tomé la decisión de no jugar más": El emotivo adiós del multicampeón con Colo Colo Gonzalo Fierro

28.07.2021

El multicampeón con Colo Colo, Gonzalo Fierro, anunció su retiro del fútbol a los 38 años tras su último paso por Deportes Colina en la Segunda División.

El ahora ex futbolista dio la noticia en conversación con el programa Al Aire Libre de Cooperativa. "Este año tomé la decisión de no jugar más. Uno sabe hasta cuándo puede estar y es consciente de que con la edad debe tomar decisiones y, lógicamente, este año ha servido para aprender y ya no habrá más 'Pistolero'", señaló.

Fierro indicó que le agradaría volver a los albos como director técnico. "No he hecho ni el curso (risas), pero obviamente que a uno le gustaría volver. De todas formas, tal como era como jugador, debo quemar etapas primero", sostuvo.

Con Colo Colo, el 'Pistolero' disputó 477 partidos y marcó 106 goles, además de ganar 12 títulos junto al 'Cacique'. De igual forma, tuvo pasos por Flamengo, Deportes Antofagasta y jugó por la Selección Nacional.