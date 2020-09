Este martes arranca: Programación completa de la décima fecha del Campeonato Nacional

24Horas.cl TVN

07.09.2020

El fútbol chileno no para desde su regreso a la competencia, y ya este martes arranca la décima fecha del Campeonato Nacional 2020.

Y en el primer día de jornada podría haber un nuevo líder, ya que si Unión La Calera derrota a la U. de Concepción en el duelo que abre la fecha, los 'cementeros' superarían a Universidad Católica por un punto.

Eso sí, al día siguiente, los cruzados tendrían la chance de recuperar la cima en su visita a Huachipato.

Esa misma jornada Colo Colo buscará su primer triunfo en el regreso del fútbol enfrentando en el Monumental a un complicado O'Higgins.

Programación décima fecha:

Martes 8 de septiembre:

U. de Concepción vs. Unión La Calera | 11:00 horas

Unión Española vs. Santiago Wanderers | 18:30 horas

Miércoles 9 de septiembre:

Huachipato vs. Universidad Católica | 11:00 horas

Cobresal vs. Curicó Unido | 13:30 horas

Colo Colo vs. O'Higgins | 16:00 horas

Coquimbo Unido vs. Palestino | 18:30 horas

Jueves 10 de septiembre:

Audax Italiano vs. Deportes La Serena | 11:00 horas

Deportes Iquique vs. U. de Chile | 16:00 horas

Everton vs. Deportes Antofagasta | 18:30 horas

Tabla de posiciones Campeonato Nacional 2020:

Tabla de goleadores Campeonato Nacional 2020: